PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 17:20

Batman'da skandal olay: Büfe sahibi 'burada bekleme' dediği kız çocuğunu tekme tokat dövdü

Batman'da bir büfe sahibi olan M.E., iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu F.D.E.'yi "Burada bekleme" diye uyardıktan sonra yaşanan tartışmanın ardından tekme-tokat dövdü. Olay anı kameraya yansıdı.

Batman'da büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğunu tekme-tokat dövdü.

Olay, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin yanında meydana geldi.

Büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen F.D.E. adlı kız çocuğunu "Burada bekleme" diyerek uyardı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ
Yaşanan tartışmanın ardından M.E., F.D.E.'yi tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı.

Yere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı.

Bir suç kaydı bulunan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul'da lisede dehşet! Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci adliyeye sevk edildi!
08.05.2024Çarşamba
Pres makinesinde feci ölüm! Fabrika sahibinin öldüğü kaza anı kamerada!
08.05.2024Çarşamba
İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üstüne indi! Pilot ile kule arasındaki konuşma kaydı ortaya çıktı!
08.05.2024Çarşamba
İstanbul Havalimanı kaza haberi: Uçak gövdesi üzerine indi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de anlattı
08.05.2024Çarşamba
İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! İniş takımları açılmayan kargo uçağı gövde üzeri iniş yaptı
08.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA