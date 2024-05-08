ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, 23 Nisan'da saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

BERZEG'E AİT ÇIKTI

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

ŞÜPHELİ ARAÇ İDDİASI

Olay yerindeki bir görgü tanığı bölgede şüpheli bir araç gördüğünü iddia etti. CNN TÜRK ekibi Armutlu Mahallesi'ndeki bu iddiayı araştırdı. Görgü tanığı detayları şu ifadelerle aktardı:

O sabah bir arkadaşımızı ziyarete geldik. Saat 10.30 gibi Korhan Bey'in kayıp olduğunu söyledi. Biz ziyareti bitirirken kayıp, aramaya dönüştü. Netleştiği saatler 13-14 arasıydı.14-14.30 gibi arkadaşlarımız ile geçmiş olsun için Korhan Bey'in evine gittik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu.

"YAĞIŞLI HAVADA ÜSTÜNDE HALI VARDI"

Korhan Bey'in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti.

PLAKASI 42'YDİ

Aracın plakasının 42 ile başladığını belirten görgü tanıdığı, "Ben dikkatli bir insanım. Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. İçinde sadece sürücü vardı. Arkada başka tarafta biri var mıydı görmedim. Kapalıydı çünkü." dedi.

"BEN BUNUN CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Korhan Berzeg'in cenazesinin bulunduğu alanı görüntülendi. Kemiklerin bulunduğu alana giderek inceleme yapan cinayet bürodan emekli polis Savaş Kurtbaba, şunları söyledi:

"Jandarmalar kemiklerin bulunduğu alana kimseyi sokmuyordu. Bugün ilk defe muhtarı da aldık gittik. Sırtlanların üreme alanı orası. Bilimsel bir çalışma yapılmış burada. Bunu bilen kişiler bunu yaptığını düşünüyorum. Kaybın gerçekleştiği ilk baştan beri, köpeğin bulunması, 74 gün sonra gelmesi. Köpek geri geldikten sonra ben bunun cinayet olduğunu düşünüyorum. Düşünün birini o şekilde oradan yukarıya taşıyamazsınız, bu adam oraya gidebilir mi? Gidemez."

Öte yandan cenazenin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekip, Berzeg'in eşinin ve kızının bıraktığı mektupla karşılaştı. Mektupta şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı:

"Babamız, eş, değerlerin insanı. Bizi bu adil dünyada geride bıraktın. O çok sevdiğin ormanını içinde bıraktın. Zihnini temizleyip dinlenmeye geldin. Biliyoruz ki yok bakilik. Biliyoruz nedir bizim kökenimiz. Yİne de uzay ve zamanda salınıyoruz. Başlangıç ve sonuç burada. İyi yanı da şunu bilmemiz: bizden hiçbir şey çalınmadı. Yaşadığın sürece tutunuyoruz., tüm kalbimizle, ruhumuzla güveniyoruz. Bu adil."

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