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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 16:16 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 16:16

ŞARKICI KALBEN UYUŞTURUCU operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Kalben Sağdıç'ın evine baskın görüntüleri kamerada! | VİDEO

Şarkıcı Kalben olarak tanınan Kalben Sağdıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Cihangir'deki evine yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alındı. Kalben Sağdıç'ın evine baskın görüntüleri enbean kamerada.

Şarkıcı Kalben Sağdıç'ın, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Sağdıç'ın evinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 Amerikan doları ve bin 500 lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi. Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polis tarafından "şüpheli" olarak gözaltına alınan Sağdıç hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

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