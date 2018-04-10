Sanatçı Esat Kabaklı'dan flaş açıklamalar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında sarf ettiği skandal sözlerle tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Sanatçılar, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine karşı hemen bir bildiri yayınlamış ve sözlerini kınamışlardı. Bugün, o ziyaretlere katılan sanatçılardan biri olan Esat Kabaklı, A Haber gece ajansına telefonla canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:
Sanatçı Esat Kabaklı'dan flaş açıklamalar07 Nisan 2018, Cumartesi
- Esat Kabaklı trafik kazası geçirdi!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: TİKA, yılda 2 bin projeyle yoluna devam ediyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİKA Koordianatörleri toplantısında konuştu
- Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na tepki
- Yangının ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez görüntülendi
- Yenikapı sürecinden bugüne Kılıçdaroğlu! İşte FETÖ-CHP ilişkisinin perde arkası
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu katliamı yapanları lanetliyorum"
- Oleksandr Shovkovskiy'ye eski kaynana saldırısı
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- CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'den FETÖ ile ortak mücadele mesajı
- Cumhurbaşkanlığından bir ilk: haftanın özeti videosu
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