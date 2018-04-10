Sanatçı Esat Kabaklı'dan flaş açıklamalar 07 Nisan 2018, Cumartesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev yapan askerlere, moral ve destek amacıyla sanatçılar tarafından bir ziyaret gerçekleşmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise grup toplantısında sarf ettiği skandal sözlerle tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Sanatçılar, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine karşı hemen bir bildiri yayınlamış ve sözlerini kınamışlardı. Bugün, o ziyaretlere katılan sanatçılardan biri olan Esat Kabaklı, A Haber gece ajansına telefonla canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar: