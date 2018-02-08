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Şampiyonlardan Afrin'e destek mesajı

07 Şubat 2018, Çarşamba
Bünyesinde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlarını barındıran Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor kulübünün, antrenörleri ve Şampiyon Sporcuları, Mehmetçiklerimize anlamlı bir video ile destek oldu.
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