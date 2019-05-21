Haberler Web TV Sakarya'da korkunç kaza! Otomobile çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza! Otomobile çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı

21.05.2019 16:25

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir anda önüne çıkan otomobile çarpan sürücünün kullandığı otomobil uçarak karşı şeride geçti. İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları