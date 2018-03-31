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Rakka'da halk YPG'ye karşı ayaklandı

30 Mart 2018, Cuma

Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü YPG kontrolündeki Rakka'da halkın ayaklanmaya başladığı yönünde bir açıklama yaptı. Rudskoy, "Halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" dedi.

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