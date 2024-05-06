Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP’li fondaş medyaya sert sözler: Tarafsız da değiller bağımsız da!

CHP 'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal 'ın kızı Aslı Baykal çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baykal, CHP'li fondaş medyayı sert sözlerle eleştirdi. Baykal, "Muhalif medya kendini tarafsız olarak nitelendiriyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Tarafsız da, bağımsız da değiller. Muhalif medyada CHP'li belediyeleri ya da parti yönetimini eleştiren yayın yapılabilir mi? Mümkün değil." dedi.

Aslı Baykal Baykal, babasıyla ilişkisinden CHP 'nin yeni dönem politikalarına kadar birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. Deniz Baykal dönemi CHP ile şimdiki CHP arasında nasıl farklar var? CHP'de mevcut genel başkan 2023'te kağıt üstünde değişti ama yapı 2010 sonrası yavaş yavaş oluşturulan yapı ile aynı kaldı, zihniyet değişmedi. Bu hali ile tüm milleti samimiyetle kucaklayabileceklerini düşünmüyorum. 1 oya bile ihtiyaç olsa seçim öncesi yaptığı görüşmeler sonrası Deniz Baykal şu sınırı koyan birisiydi: 'Bunlar teröre teslim olmuş, onların oyu bize gerekmez.' Şimdiki yönetimde bu netlik asla yok. 2010 sonrası CHP yöneticileri CHP tarihine ve CHP ilkelerine saygı konusunda çok net olmalılar. Baykal'ın genel başkanlıktan gidişi hiçbir politika konuşulmadan mücadelesiz gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun gidişi yine hiçbir siyasi temeli olmadan sanki İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı yapılmadı diye İstanbul Belediye Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşti. Şu anda da gördüğüm fazla hassas konulara girmeden 'hükümet yıprandı, artık gidecektir ve sıra bize gelir' şeklinde sakince beklemeyi planlıyorlar. Buna siyaset değil, fırsatçılık denir ve bu şekilde gelenler topluma değil kendilerine çalışırlar diye korkarım. 2010 öncesi CHP, AK Parti'yi insanlara sadaka gibi kömür, yiyecek dağıtıyor, temelden zenginleşmeyi sağlamıyor diye eleştirirdi. Bugün geldiğimiz noktada CHP'li belediyeler sadaka gibi yiyecek içecek dağıtıyor, AK Parti ise altyapı ve kalkınma diyor.





Babanız son dönemlerinde kırgın mıydı?

Babam her zaman ileriye bakardı. Kırgınlığını belli etmeyen biriydi. Muhakkak bunu dile getirmese de son yıllarda yaşadıkları onu etkiledi. Babamın her zaman ihanet kotası vardı, bu da hep dolardı. Dışa çıkarmadığı kırgınlıkların onu olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Özellikle partideki babama yönelik eleştiriler göz önüne alındığında bunu daha iyi anlıyorum. Babama 2010'dan sonra gerekli ilgi ve saygı gösterilmedi; yapısı gereği kırgınlığını belli etmezdi ama kırgın olduğunu biliyorum. Babama yapılan haksızlıklardan dolayı özür dilenmesi gerekiyor. Bana da bununla ilgili hiçbir geri dönüş olmadı. Babamı yalnız bıraktıkları zaman da oldu. Size bir örnek vermek isterim. Bir çete lideri babam hakkında iğrenç iddialarda bulunmuştu. Babam 10 gün sonra yalanladı bu iğrenç iddiaları. Geçen sürede CHP üst yönetiminden, bir kişi arayıp 'Ne yapabiliriz, genel başkanımıza yapılan bu iğrenç saldırıya karşı biz CHP olarak bir açıklama yapmak isteriz' dememişti. Ve babam 10 gün bekledikten sonra açıklamayı kendisi yaptı avukatı aracılığı ile. CHP yönetimi de öyle izledi olayı film izlermiş gibi.





MUHALİF MEDYA TARAFSIZ DEĞİL

Muhalif medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz peki?

Tam bağımsızlık var diyemeyiz. Muhalif medya kendini tarafsız olarak nitelendiriyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Tarafsız da, bağımsız da değiller. Muhalif medyada CHP'li belediyeleri ya da parti yönetimini eleştiren yayın yapılabilir mi? Mümkün değil.