Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP’li fondaş medyaya sert sözler: Tarafsız da değiller bağımsız da!

Deniz Baykal'ı siyasetçi olarak nasıl anlatırsınız?

Siyasetçi Baykal deyince benim aklıma her şeyden önce idealist bir insan geliyor. 35 yaşında iken milletvekili olması için önerilen kontenjan adaylığını reddedip önseçim isteyen, kariyerini bırakıp ayrılan, ki o zaman şimdiki gibi mesleğe geri dönüşler yoktu, Antalya'nın her köşesini dolaşarak vekil olmuş birisi. Şimdi önseçim de kalmadı ama bunun bir örneği daha var mı bilmiyorum. Yine babamın Allah'tan başka kimseden korkusu yoktu. Gerçeklerin ve inandıklarının peşinde gözünü kırpmadan gider, azınlıkta olmaya aldırmazdı. Onun siyasete girdiği dönem çalkantılı ve siyasetçilerin idam edilebildiği bir dönemdi. Buna rağmen çok genç yaşta hayatını siyasete adamayı seçti. Ve getireceği her şeye katlanmayı kabul etti. Annem de her zaman yanında oldu, onlar birikimlerini topluma aktarıp yol göstermeyi hedef bildiler.