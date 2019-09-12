Putin, Müslüman dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi 12.09.2019 21:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan’da Müslüman karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi. Görüşmede Nurmagomedov’u defalarca kez tebrik eden Putin, boksörün filminin yapılması gerektiğini kastederek, “Khabib’in müsabakasını izledim ama daha filmini izleyemedim” dedi.