Teröre ’BOZDOĞAN’ darbesi! 34 ilde PKK’ya 6 ilde DEAŞ’a operasyon... 185 gözaltı







DEAŞ'A BOZDOĞAN-31 DARBESİ



Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen BOZDOĞAN-31 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.



Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımından öne çıkanlar şu şekilde;



❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri ve Mersin olmak üzere 6️⃣ ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;

📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Aydın'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şüpheli yakalandı.

📌Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle





