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Teröre 'BOZDOĞAN' darbesi! 34 ilde PKK'ya 6 ilde DEAŞ'a operasyon... 185 gözaltı

Terörle kesintisiz mücadele sürüyor. Jandarma tarafından 19 ilde Emniyet güçlerince 15 ilde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. BOZDOĞAN-30 ismi verilen operasyonlarda 147 örgüt üyesi ve çok sayıda mühimmat yakalandı. 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştiren operasyonlarda ise 38 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 08:48 Güncelleme 28 Nisan 2024, 11:40
Teröre ’BOZDOĞAN’ darbesi! 34 ilde PKK’ya 6 ilde DEAŞ’a operasyon... 185 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-30" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Adıyaman, Ağrı, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Kilis, Osmaniye, Rize, Siirt, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Antalya, Denizli, Elazığ, İzmir, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-30" operasyonları düzenlendiğini aktardı.

34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu

Operasyonlarda 147 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma, örgüte yardım ve yataklık etme suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, bölücü terör örgütünün 'basın yapılanması' içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütüyle bağlantılı ve terör örgütü lehine yayın yapan haber sitelerinde faaliyet yürüterek propaganda içerikli program ve haberler yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yatıkları ve terör örgütünün basın komitesi içerisinde faaliyet yürüterek, örgüte yönelik yayın yapan kanallarda muhabirlik yaptıkları tespit edildi."

Operasyonlarda ele geçirilen bir silah

Yerlikaya, Mersin, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak ve Van TEM şube müdürlüklerince yapılan operasyonlarda ise şüphelilerin Nevruz etkinliklerine katılarak terör örgütünün propagandasını yaptıklarının, 2022'de ülkeye illegal yollardan geçtikleri tespit edilerek yakalanan terör örgütü mensuplarına geçişleri sırasında yardım ettiklerinin, geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kayıtları bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bomba ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.




DEAŞ'A BOZDOĞAN-31 DARBESİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen BOZDOĞAN-31 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımından öne çıkanlar şu şekilde;

❌Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri ve Mersin olmak üzere 6️⃣ ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlar sonucu;
📌Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Aydın'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle



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