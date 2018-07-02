Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul'da Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı 01 Temmuz 2018, Pazar

İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Hocaların hocası olarak tanınan Prof. Dr. Fuat Sezgin İstanbul'da Fatih Camii'nde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.