PKK'lı teröristlerin barındığı yerler imha edildi 15 Aralık 2018, Cumartesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilogram amonyun nitrat ele geçirildi.