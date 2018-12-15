Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı, biri 15 bölümlü (mezar odalı şeklinde) olmak üzere 5 doğal mağara, biri 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere 2 doğal kaya kovuğu kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve 60 kilogram amonyun nitrat ele geçirildi.
PKK'lı teröristlerin barındığı yerler imha edildi15 Aralık 2018, Cumartesi
- İşte YPG'nin Tel Abyad'daki karargahı
- Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı
- PKK'lı teröristlerin barındığı yerler imha edildi
- HDP'li vekil Murat Çepni'den küstah "Gezi" tehdidi
- Büyükşehirlerde hangi parti önde?
- Metro seferleri durduruldu! Osmanbey'de bir kişi raylara düştü
- Fırat'ın doğusundaki terör hedefleri top atışlarıyla vuruluyor
- Sefaköy'de metrobüs arızası
- Kayıp olarak aranan Melahat Özen, falezlerde ölü bulundu
- Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon
- Başkan Erdoğan ile Trump görüştü
- İşte saniye saniye tren kazası görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.