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PKK'lı hainler SİHA ile böyle vuruldu

09 Nisan 2018, Pazartesi

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünün mühimmat taşıttığı hayvanlara yaptığı zulmün görüntülerini yayınladı. SİHA destekli yapılan operasyonda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken, işkenceye maruz kalan hayvan da PKK zulmünden kurtarıldı.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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dumrul baba dumrul baba

katır cennetine hoş geldiniz ,pkk leşleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.04.2018 16:29
dumrul baba dumrul baba

katır cennetine hoş geldiniz ,pkk leşleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.04.2018 16:29
dumrul baba dumrul baba

katır cennetine hoş geldiniz ,pkk leşleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.04.2018 16:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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