PKK'lı hainler SİHA ile böyle vuruldu 09 Nisan 2018, Pazartesi

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünün mühimmat taşıttığı hayvanlara yaptığı zulmün görüntülerini yayınladı. SİHA destekli yapılan operasyonda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken, işkenceye maruz kalan hayvan da PKK zulmünden kurtarıldı.