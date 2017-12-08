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'in sahnesi paylaşım rekoru kırdı

07 Aralık 2017, Perşembe
Amerika'nın ile ilgili skandal kararının ardından TRT kanalında ekranlara gelen 'in Kudüs sahnesi paylaşım rekoru kırdı..
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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

KESİNLİKLE,ALLAH'IN İZNİYLE...

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evet6
hayır0
cevapla 07.12.2017 10:17
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