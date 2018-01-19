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Ovit Tüneli'nden geçen vatandaşın güldüren tepkisi

18 Ocak 2018, Perşembe
Ovit Tüneli'nden geçen vatandaş önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti, sonra sevinçten çıldırdı. İşte Erzurumlu vatandaşın gülümseten tepkisi...
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