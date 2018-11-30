Otobüs şoföründen inanılmaz intikam! Hemen görevden alındı... 30 Kasım 2018, Cuma

Çanakkale’de, halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği bisiklet sürücüsünden akılları durgunluk veren bir hareketle intikam aldı. Otobüsle bisikleti ezen ve metrelerce sürükleyen şoför, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce başlatılan idrari soruşturma kapsamında görevden alındı.