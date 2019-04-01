Osmaniye'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı01.04.2019 14:14
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