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Osmaniye'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

01.04.2019 14:14

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


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