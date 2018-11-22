Osman Kavala'nın kirli ilişkiler sarmalı 22 Kasım 2018, Perşembe

Kim bu Osman Kavala? Amerika Birleşik Devletleri neden bu kadar ona sahip çıkıyor? Kızıl milyarder olarak anılan Osman Kavala'nın karmaşık uluslararası ilişkiler ağına A Haber analiz haberiyle ışık tutuyoruz...