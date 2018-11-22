Kim bu Osman Kavala? Amerika Birleşik Devletleri neden bu kadar ona sahip çıkıyor? Kızıl milyarder olarak anılan Osman Kavala'nın karmaşık uluslararası ilişkiler ağına A Haber analiz haberiyle ışık tutuyoruz...
Osman Kavala'nın kirli ilişkiler sarmalı22 Kasım 2018, Perşembe
- Osman Kavala'nın kirli ilişkiler sarmalı
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