Gezi kalkışmasının finansörlüğünü yürüttüğü iddia edilen Anadolu Kültür A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, geçtiğimiz günlerde savcılığa ifade verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında Osman Kavala'ya da değindi.
ARKASINDA MACAR YAHUDİSİ SOROS VAR
Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada,
"Tarih elbette milletimizin kahramanlığı cesaretiyle birlikte ana muhalefet partisinin her konuda nasıl ülkesinin karşısında yer aldığını da yazacak. Dün yine bu partinin başındaki zat çıkmış, Gezi olaylarını öven, Gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Düşünebiliyor musun? Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye'deki temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi.." dedi.
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