Gezi’nin medya ayağında Can Dündar ve 7 gazeteci vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün gerçekleştirdiği Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Buna göre; Gezi olayları ABD'li milyarder George Soros'la bağlantılı. FETÖ'den tutuklu Osman Kavala ve ekibi, Gezi kalkışmasında Otpor'la temas kurdu.

İşte iddialar:

Osman Kavala, Gezi sürecinin devam etmesi için medya yapılanmasına girdi. Aralarında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Dündar'ın da bulunduğu 8 gazeteciye görev verilmesini planlandı. Bir kısım medya mensupları ile irtibata geçti. Çok sayıda kişiyle görüştü. Bu kapsamda yeni bir televizyon kanalı ve internet yayıncılığı kurulması ya da mevcut bir televizyon kanalının satın alınması çalışmaları yaptı. Gezi sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların medya vasıtasıyla gündemde tutulması amaçlandı. Kavala'nın kurulacak medya organlarına kaynak sağlanması için Almanya, İngiltere ve bir kısım Avrupa ülkeleri ile temasa geçilmesi, toplantılar yapılması hedeflendi. Soros ve Alman Vakfı'yla irtibat konuları görüşüldü. Guardian Vakfı'ndan bazı şahıslarla görüşme yapıldı. Tüm bunlar telefon görüşmelerine yansıdı.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Üyesi Yiğit Aksakoğlu, Gezi kalkışmasının Anadolu'ya yayılması için çalışma yaptığı gerekçesiyle tutuklu. Aksakoğlu, Ivan Maroviç tarafından kurulan Otpor ile bağlantı kurdu. Gezi Parkı olayları esnasında "Şiddetsiz Eylem" adı altında olayları aktive etti. Kalkışmanın yurtdışı basın organlarında yer alması için çalıştı. Aksakoğlu, telefonla görüştüğü H.K.A.'ya "Ivan Maroviç'i getirebiliriz ağustos sonunda. Zaten gelecek gibi görünüyor şimdi bu Otpor hareketinden... Bu işi profesyonel olarak yapıyor yani orada" dedi.

Otpor/Canvas ile özdeşleşen ve Türkiye'de bu şekilde anılan "Occupy" ile ilgili Kavala'nın başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı fonlaması ile Anadolu Kültür A.Ş. tarafından video hazırlatıldı. Fotoğraf sergisi düzenletildi. Aksakoğlu, A.Ö. ile yaptığı telefon görüşmesinde de şiddetsiz eylem üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. "Duran adam" "Piyano çalan adam", "Yeryüzü iftarları" buradan çıktı. Aksakoğlu A.Ö.'ye "Yani taş atmadan direnmek aslında. Biz bunları yaygınlaştırmak istiyoruz, bunun dünyada çok sağlam literatürü var" dedi.

Aksakoğlu, yurt dışında olan firari Hikmet Germiyanoğlu ile bağlantılı çıktı. Germiyanoğlu, Aksakoğlu'na telefonda "Çarşamba günü Osman Kavala'ya gidiyoruz. Bu teşkilatlanma konusunda ne yapabiliriz yani yerel örgütlenme, yaz okulu. Mesela bir turne yapabilsek, turneye para bulsak. İnternette en çok hit almış Gezi Hareketi performanslarını Anadolu turuna çıkartsak abi" dedi.

Sabah