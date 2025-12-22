PODCAST CANLI YAYIN
Şişhane Metro İstasyonu’nda intihar!

Şişhane Metro İstasyonu’nda intihar!

İstanbul’da M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması üzerine istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Olay 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

Bunlar da Var

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Osmaniye'de dehşet anları: Mezarlıkta boğazları kesik iki genç bulundu! İntihar mı cinayet mi?
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
Kan donduran cinayet: Kızının gözleri önünde eşini bıçakladı
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi
CHP'den istifa eden Çakır'dan Özgür Özel'e "rakı" tepkisi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle