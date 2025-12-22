Haberler Haber Videoları Şişhane Metro İstasyonu’nda intihar!

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 11:33

İstanbul’da M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması üzerine istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.



Olay 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.