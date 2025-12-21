PODCAST
Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı
Beylikdüzü'nde çocuk parkı alev alev yandı
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 22:52
Beylikdüzü'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ateş yakılan çocuk parkında yangın çıktı. Park alev alev yanarken, vatandaşlar panik yaşadı.
