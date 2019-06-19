Mursi'nin vefatını böyle duyurdular: Bu mesaj Samsung'dan gönderildi (Video) 19.06.2019 12:49

Mursi'nin vefatıyla ilgili 42 kelimelik metni prompterden okuyan bir spiker, "Samsung cihazından gönderildi" şeklinde sözlerini tamamladı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında, önceki gün hayatını kaybetmişti.

Mısır'daki tüm gazete ve televizyonlar, Mursi'nin vefatıyla ilgili 42 kelimeden oluşan aynı metne yer verdi.

Metni prompterden okuyan bir spiker haberi, "Samsung cihazından gönderildi" şeklinde bitirdi. Bu da darbeci Sisi rejiminin medyasının halini ortaya koydu.