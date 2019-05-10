Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu bölgede neler yaşandı? 10 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

Müge Anlı canlı yayınında Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Alancık mahallesindeki evlerinin önünden kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında nefesler tutuldu! Tüm Türkiye minik Ecrin'den gelecek iyi habere kilitlendi! Peki, 10 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında neler oldu? Hepsi ve daha fazlası 10 Mayıs Müge Anlı son bölümde!
Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu bölgede neler yaşandı? 10 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle10.05.2019 17:26
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