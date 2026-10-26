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Kumluca'da dağcı ekibini taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi: Kazada 15 kişi yaralandı

Kumluca'da dağcı ekibini taşıyan tur minibüsü şarampole devrildi: Kazada 15 kişi yaralandı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağ tırmanışı yapan ekibi taşıyan tur minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile 14 yolcu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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