Terörsüz Türkiye sürecinde Sincar adımı! 2 bin YBŞ mensubu Irak güvenlik güçlerine katıldı

Başkan Erdoğan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Beştepe'de kabul etti

Başkan Erdoğan'dan sokak provokasyonu tepkisi: Türkiye sokağa teslim edilecek ülke değil

Başkan Erdoğan'dan sokak provokasyonu tepkisi: Türkiye sokağa teslim edilecek ülke değil