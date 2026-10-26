UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Gölcük'te MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Gölcük'te MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli kişi tabancayla Saral'a ateş etti. Ağır yaralanan Saral, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı kamerada
Gebze’de restorana silahlı saldırı: Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetti
Gebze’de restorana silahlı saldırı: Dinçer Kılıççeken hayatını kaybetti
Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada! 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı
Alanya’da üniversiteli genç kızın öldüğü kaza kamerada! 20 yaşındaki üniversiteli Yağnur Damla Karaaslan kurtarılamadı
Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti
Tokat Erbaa’da askeri TIR ile traktör çarpıştı! Hatice ve Zülfikir Bolat hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle