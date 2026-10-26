Gölcük'te MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral ile bir kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli kişi tabancayla Saral'a ateş etti. Ağır yaralanan Saral, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel