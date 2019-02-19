Müge Anlı'da bugün Adem Kara cinayetiyle ilgili neler yaşandı? 19 Şubat Müge Anlı son bölüm tek parça izle

Müge Anlı canlı yayınında Adem Kara cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sırlarla dolu Adem Kara cinayetiyle ilgili akrabalar ilginç bilgiler aktardı. 48 yaşındaki Adem Kara'nın cesedinin evinin yakınındaki su kuyusunda bulunmasının ardından aile kimden şüpheleniyor? Adem Kara cinayetiyle ilgili ipuçları Hakan Kara'yı mı işaret ediyor? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız 19 Şubat Müge Anlı son bölümü tek parça izleyebilirsiniz...
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