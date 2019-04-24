Müge Anlı canlı yayınında şok eden son dakika gelişmesi! Konya'daki cinayetin swap raporu ortaya çıktı! Katiller... 24.04.2019 12:52

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şok etti! Konya'nın İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili swap raporu ortaya çıktı. Necla ve Metin Büyükşen'in katilleri Uğur ve Betül Büyükşen mi? Müge Anlı canlı yayında cinayetle ilgili hazırlanan swap raporunu ortaya çıkardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Adli Tıp Uzmanı ve stüdyodaki konuklar, ortaya çıkan raporla adeta şaşkına döndü!