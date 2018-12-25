Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan Tuncer Ustael tutuklandı! 25 Aralık 25 Aralık 2018, Salı

Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınan damar Tuncer Ustael'in tutuklandığı açıklandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te dün akılalmaz olaylar zinciri izleyicilerin aklını karıştırmıştı. Cinayet zanlısı olarak gösterilen ve birden fazla insan öldürdüğü iddia edilen damat Tuncer Ustael'in başka suçlardan dolayı arandığı ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Tuncer Ustael canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte 25 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişme...