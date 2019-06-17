Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri! Ecrin bebeğin katili... 17 Haziran Müge Anlı son bölüm full tek parça izle 17.06.2019 16:49

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin katili bulundu mu? Ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Ecrin bebeğe mi ait? Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Emine Şengün, eşi Özgür Şengün'e kavuştu mu? Hepsi ve daha fazlası, 17 Haziran Müge Anlı son bölümde!

Annesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. 16 yaşındaki zihinsel engelli Enes bulundu! Zihinsel engelli Deniz Hanım bulundu! Gülten Hanımın 3 aylıkken ayrıldığı annesi Türkan Hanım bulundu!