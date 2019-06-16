Müge Anlı'daki Ecrin bebekle ilgili son durum! Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? Ecrin bebekle ilgili şok detaylar...
Müge Anlı canlı yayınında aranan Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, birbirinden fazla faili meçhul kayıp ve cinayetler araştırılmaya devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderilmişti. Türkiye'nin merakla beklediği Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı? İşte Müge Anlı canlı yayınında aktarılan son dakika Ecrin bebek gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın otopsi sonucunun gelip gelmediği merak ediliyor. Ecrin bebeğin katili üvey amca Özkan Kurnaz mı? Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA ECRİN BEBEK GELİŞMELERİ! - HABER İÇİN TIKLAYIN!
ÇELİŞKİLİ SÖZLER!
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda tüm şüpheler üvey amca Özkan Kurnaz ve babaanne Hacer Kurnaz üzerinde toplanıyor. Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu gün evde kavga çıkmış anne Sevda bu sebepten dolayı fenalaşmış. Anne Sevda'nın fenalaşması üzerine Deniz'le birlikte o gün hastaneye gittiler. Küçük Ecrin'i gören son kişi ise amca Özkan Kurnaz. Ecrin'in babaannesi, ekmek yaparken oğluna Ecrin'i kapı önüne bırakmasını söylemiş ve Özkan'ın da bebeği her zaman oynadığı bahçeye bırakıp tarlaya ve ineklere bakmaya gittiğini söylemişti.