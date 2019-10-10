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MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 181 hedef ateş altına alındı

10.10.2019 00:25

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.


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