MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 181 hedef ateş altına alındı 10.10.2019 00:25

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.