Milli Muharip Uçağı Paris'te görücüye çıktı (Video) 17.06.2019 16:39

Türkiye gücüne güç atan yerli ve milli silahları envanterine katmaya devam ediyor... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ilk milli savaş uçağı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen fuarda görücüye çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen milli muharip uçağın modeli de ilk kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen fuarda sergiledi.

Milli muharebe uçağının bire bir ölçülerdeki modeli sergide yer alırken, uçağın motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konseptleri de ana hatlarıyla görülebiliyor.

Savaş uçağı projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16'ların yerini alacak modern savaş uçakları üretilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk etapta 6 geliştirme prototipi üretilecek. Jet motorlarının da Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Projeyle 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.

Milli muharebe uçağının yanı sıra Türk Savunma Sanayisi'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Roketsan ve Aselsan gibi kuruluşların imzasını taşıyan mühimmat ve sistemler de Paris Airshow'da sergileniyor.