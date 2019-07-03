Millet İttifakı çatırdadı! "HDP'lilerin oylarıyla bu koltuklarda oturuyorsunuz" 03.07.2019 22:33

Millet İttifakı'nın gizli ortakları HDP ve İP Meclis çatısı altında birbirlerine girdi. HDP’li Fatma Kurtulan, İP’lilere sert sözlerle yüklenerek "Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. O koltuklarda HDP oylarıyla oturuyorsunuz!" İfadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın gizli ortakları HDP ve İP Meclis çatısı altında birbirlerine girdi. İyi Parti'nin PKK'nın isminin Meclis'te anılmasının yasaklanmasını istemesinin ardından HDP'li Fatma Kurtulan, İP'lilere sert sözlerle yüklendi. Kurtulan "Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. O koltuklarda HDP oylarıyla oturuyorsunuz!" İfadelerini kullandı.