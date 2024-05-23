İlk yardım eğitiminin önemi! Bingöl’de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenciyi öğretmenin ’Heimlich’ manevrası kurtardı

Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi.
Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi.
Kız öğrencinin yardımına koşan Dürçek, koridora çıkardığı öğrenciye 'Heimlich' manevrasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası nefes borusundaki leblebi çıkan öğrenci, kendine geldi.
Öte yandan, öğretmenin öğrencisine hayat kurtaran müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Son zamanlarda okullarda sıklıkla "Heimlich manevrası hayat kurtardı" haberleri görüyoruz. İlk yardım eğitimine sahip öğretmenler, hayat kurtaran bir kahramana dönüşürken, eğitimcilerin temel düzeyde sağlık eğitimi almasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
ISPARTA
Isparta'da görev yaptığı okulda verilen ilk yardım eğitimine katılan genç öğretmen, okulunda nefes borusuna şeker kaçan öğrenciye ilk müdahaleyi 'Heimlich' manevrasıyla yaptı.
MARDİN
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, boğazına madeni para kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.
ORDU
Ordu'nun Fatsa ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich Manevrası ile kurtarıldı.