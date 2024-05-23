İlk yardım eğitiminin önemi! Bingöl’de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenciyi öğretmenin ’Heimlich’ manevrası kurtardı







İLK YARDIM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ



Son zamanlarda okullarda sıklıkla "Heimlich manevrası hayat kurtardı" haberleri görüyoruz. İlk yardım eğitimine sahip öğretmenler, hayat kurtaran bir kahramana dönüşürken, eğitimcilerin temel düzeyde sağlık eğitimi almasının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.