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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024, 08:15 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2024, 08:15

Başıboş köpek düzenlemesinin detayları belli oldu!

AK Parti’nin başıboş köpek düzenlemelerine yönelik çalışmalarına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, başıboş köpeklerin önce toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra ise sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 22 Mayıs'ta düzenlenen AK Parti MKYK sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Önümüzdeki hafta veya daha sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Taslak üzerinde ortadaki bütün görüşlerin tartışıldığı bir çalışma var. Çalışma devam ediyor, henüz tamamlanmadı." dedi.

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