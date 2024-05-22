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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 17:39 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 17:39

İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik'in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni

Türk siyasetine kurulmaya çalışılan FETÖvari kumpas çöktü. Müfettişlerin hazırladığı rapora A Haber ulaştı. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçma şüphesine rağmen polisin iletişimi kesmediği belirtilirken; Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak ses kayıtlarının olduğu bu kayıtlarda bazı devlet büyüklerinin isimlerinin geçtiği ifade edildi. Sertçelik'in kaçış sürecinde 3 araç değiştirerek İstanbul'a gitmesi ve firardan 9 gün sonra bildirim yapılması raporda yer aldı. Kumpastaki 'WhatsApp üçgeni' ise en çarpıcı detaylardan... Nurullah Özgür Kopuk, emniyet müdürü Şevket Demircan ve firari Serdar Sertçelik arasında tele - trafik köprüsünü kurdu. Kopuk, Sertçelik'in "Beni Kaplan'ın ekibi vurdu" dediğini aktardı. Daha sonrasında Sertçelik'in "Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı" dediğini söyledi.

İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelikin kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni
İşte FETÖvari kumpasın müfettiş raporu! Ses kayıtlarında devlet büyükleri zikredildi: Serdar Sertçelik'in kaçış süreci ve kurulan Whatsapp üçgeni

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