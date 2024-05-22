Türk siyasetine kurulmaya çalışılan FETÖvari kumpas çöktü. Müfettişlerin hazırladığı rapora A Haber ulaştı. Gizli tanık Serdar Sertçelik'in kaçma şüphesine rağmen polisin iletişimi kesmediği belirtilirken; Devlet memurluğu ile bağdaşmayacak ses kayıtlarının olduğu bu kayıtlarda bazı devlet büyüklerinin isimlerinin geçtiği ifade edildi. Sertçelik'in kaçış sürecinde 3 araç değiştirerek İstanbul'a gitmesi ve firardan 9 gün sonra bildirim yapılması raporda yer aldı. Kumpastaki 'WhatsApp üçgeni' ise en çarpıcı detaylardan... Nurullah Özgür Kopuk, emniyet müdürü Şevket Demircan ve firari Serdar Sertçelik arasında tele - trafik köprüsünü kurdu. Kopuk, Sertçelik'in "Beni Kaplan'ın ekibi vurdu" dediğini aktardı. Daha sonrasında Sertçelik'in "Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı" dediğini söyledi.