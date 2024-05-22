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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 19:56 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 19:56

Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, Erzan’a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz'dan geldi.

''Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir''

Seçil Erzan ile bankanın kendisini zarara uğrattığını öne süren Merve Özer Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'adam çalıştıranın sorumluluğundan kaynaklı' şimdilik 3 bin dolarlık tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, '' müvekkil, Seçil Erzan'a bankada değerlendirilmesi amacıyla ödemeler yapmıştır. Müvekkilin Seçil Erzan'a teslim ettiği paraların Denizbank'ın 'özel bankacılık sisteminde' değerlendirildiği bu kartın varlığı ile doğrulandığından herhangi bir şüpheye düşmesi engellenmiştir. Bu sisteme bu parasını kumbara mantığıyla parasını biriktirmek amacıyla dahil olmuştur. Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Oluşan zararının Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep etmekteyiz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla (tespit edildiğinde artırılmak suretiyle) şimdilik 3 bin doların iki davalıdan tahsilini istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.

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