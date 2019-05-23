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MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş YSK açıklaması

23.05.2019 15:32

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır." dedi.


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