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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilecek

15.06.2019 21:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bahçeli, "İstanbul bir dünya markasıdır ve Türkiye'dir. Türk ve İslam dünyasının şerefidir İstanbul. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir. İstanbul, PKK ve FETÖ ile zulme bekçilik yapan işbirlikçilere bırakılamaz." ifadelerini kullandı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli, "İstanbul inşallah ehline emanet edilecektir. İstanbul bir dünya markasıdır ve Türkiye'dir. Türk ve İslam dünyasının şerefidir İstanbul. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir. İstanbul, PKK ve FETÖ ile zulme bekçilik yapan işbirlikçilere bırakılamaz.

İstanbul ehline emanet edilecek. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir." ifadelerini kullandı.

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