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Metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist yakalandı

02 Kasım 2018, Cuma

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.


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