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Metrobüs'te cinsel saldırı skandalı! İşte sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler

24.04.2019 11:58

İstanbul'da gözü dönmüş sapık, metrobüste yolculuk yapan kadını taciz edip cinsel organını pantolonundan çıkardı. Tacize uğrayan kadın, tacizcisini sosyal medyadan ifşa etti. İşte o görüntüler...


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