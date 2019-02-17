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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2019 hava durumu

17.02.2019 11:06

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 17 Şubat İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu raporu...


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