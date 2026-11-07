Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten çarpıcı itiraf: "Savaş bize kaybettirdi"

Fransa genelindeki protestolarda tansiyon yükseldi: Polis göstericilere sert müdahale etti

İrlanda'da medya binalarına bomba tehdidi e-postası: RTE Irish Independent ve Virgin Media tahliye edildi

Gazze'de şiddetli yağışlar ve soğuk hava çadırları sular altında bıraktı

Gazze'de şiddetli yağışlar ve soğuk hava çadırları sular altında bıraktı