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Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda

Avrupa'nın ortasında silahlı saldırı! Polonya polisi alarmda

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Polonya'nın Krakow şehrinde bir araçtan çevreye ateş açıldı. Ölü ve yaralılar var

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya

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