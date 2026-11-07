UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Beyoğlu ve Fatih'te cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı: Hırsızlık görüntüleri kamerada

Beyoğlu ve Fatih'te cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı: Hırsızlık görüntüleri kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul’un Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlıklarına ilişkin güvenlik güçleri çalışma başlattı. Beyoğlu’ndaki bir döviz bürosunda el çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheli Taksim’de yakalanırken, Fatih’te perdeleme yöntemiyle hırsızlık yapan 3 zanlı Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

İstanbul merkezli 5 ilde narkotik operasyonu: Gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı
İstanbul merkezli 5 ilde narkotik operasyonu: Gözaltına alınan 88 şüpheliden 82'si tutuklandı
Bursa'da sağa dönmek için ani manevra yapan sürücü: Kaza anı araç kamerasında
Bursa'da sağa dönmek için ani manevra yapan sürücü: Kaza anı araç kamerasında
Çanakkale'de otomobil TIR ile çarpıştı: Yanarak can veren 2 kişinin kimliği araştırılıyor
Çanakkale'de otomobil TIR ile çarpıştı: Yanarak can veren 2 kişinin kimliği araştırılıyor
Türk Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter'ı üretim hattına girdi! İlk uçağın ön gövde montajı başladı
Türk Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter'ı üretim hattına girdi! İlk uçağın ön gövde montajı başladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle