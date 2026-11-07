Beyoğlu ve Fatih'te cep telefonu çalan 3 şüpheli yakalandı: Hırsızlık görüntüleri kamerada
İstanbul’un Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlıklarına ilişkin güvenlik güçleri çalışma başlattı. Beyoğlu’ndaki bir döviz bürosunda el çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheli Taksim’de yakalanırken, Fatih’te perdeleme yöntemiyle hırsızlık yapan 3 zanlı Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam