Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu
16 Aralık 2017, Cumartesi
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'da yaşadığı evde ölü bulundu. Olay yerine gelenler Yılmaz'ı silahla vurulmuş halde bulmaları üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, Yılmaz'ın yaşadığı siteye giriş çıkışları kapatırken olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.