Yol Durumu

'ın oğlu hayatını kaybetti!

16 Aralık 2017, Cumartesi
Eski Başbakan 'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulundu.
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