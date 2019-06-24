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Mersin'de yük treninin servis minibüsüne çarptığı kaza anı kamerada (Video)

24.06.2019 18:46

Mersin'de yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen servis minibüsüne çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu görülüyor.


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