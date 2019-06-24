Mersin'de yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen servis minibüsüne çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu görülüyor.
Mersin'de yük treninin servis minibüsüne çarptığı kaza anı kamerada (Video)24.06.2019 18:46
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