ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın 'vücut dublörü' kullandığına dair komplo teorileri son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania’nın haftasonu, geçen hafta kasırganın vurduğu Alabama eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret, bir dizi komplo teorisinin fitilini ateşledi.
Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!13.03.2019 10:10
- Karamollaoğlu, "Seçimi kaybederseniz ne olacak?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla yanıt verdi
- Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı
- Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı | 13 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
- Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı
- Ankara'da FETÖ operasyonu: 44 kişi hakkında gözaltı kararı
- Son dakika: Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazasında hayatını kaybetti
- Beşiktaş’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Polonya’da öldürülen öğrencinin katili PKK sempatizanı çıktı
- Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü! O anlar kamerada
- CHP'den PKK'ya örtülü maaş!
- CHP’liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu kapattı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.