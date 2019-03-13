Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor! 13.03.2019 10:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın 'vücut dublörü' kullandığına dair komplo teorileri son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania’nın haftasonu, geçen hafta kasırganın vurduğu Alabama eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret, bir dizi komplo teorisinin fitilini ateşledi.