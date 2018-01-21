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Mehmetçik Suriye'ye dualarla uğurlandı

20 Ocak 2018, Cumartesi
Afrin Harekatı kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.
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